ضبط 46 كيلوجراما من كوكايين مصبوغ باللون الأسود في مطار غربي ألمانيا

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أعلنت سلطات الجمارك في مدينة كولونيا الألمانية اليوم الاثنين، أنها ضبطت في مطار كولونيا/بون غربي البلاد 46 كيلوجراما من كوكايين مصبوغ باللون الأسود جرى توريته على أنه مسحوق قهوة.

وأوضحت الجمارك أن الكمية التي تم ضبطها في شباط/فبراير الماضي كانت موزعة على 92 عبوة.

وحسب التصريحات الصادرة، فإن إجمالي كمية الكوكايين المضبوطة في مطار كولونيا/بون حتى منتصف شباط/فبراير الماضي تجاوزت 62 كيلوجراما.

وذكرت الجمارك أن القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة تبلغ قرابة 5ر4 مليون يورو، وقالت إنه إلى جانب الـ46 كيلوجراما من الكوكايين المصبوغ باللون الأسود، تم ضبط 10 كيلوجرام أخرى من الكوكايين في شكل سائل داخل زجاجات زيت عناية صحية ومنظفات سيارات.

يشار إلى أن طرق تخبئة الكوكايين تزداد تطورا ،وقالت الجمارك إن المخدر تم تخبئته في عبوات صابون وأجهزة أكسجين وفي رسومات ورقية رقيقة.