أوروبا تسعي لزيادة مخزون معدات الحماية من الإشعاعات النووية والهجمات البيولوجية

أعلن متحدث باسم المفوضية الأوروبية، أنّ الاتحاد الأوروبي يسعى إلى زيادة مخزوناته من مستحضرات اليود ومعدات الحماية الشخصية من الإشعاعات النووية والهجمات البيولوجية والكيميائية.

ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن متحدث باسم المفوضية قوله إنها تعمل على زيادة استعدادها لمواجهة خطر التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعات النووية بشكل عام، وقد بدأت هذه (الجهود) حتى قبل الأعمال القتالية في أوكرانيا.

ووفقًا للصحيفة، فإنّ بروكسل تسعى في هذه الحالة إلى الاستفادة من "دروس جائحة كوفيد -19، التي داهمت أوروبا بدون احتياطات كافية من معدات الوقاية الشخصية واللقاحات".

وأنشأ الاتحاد الأوروبي في السنة الماضية الهيئة الأوروبية للاستجابة للطوارئ الصحية (HERA) لتحديد حالات الطوارئ الصحية المحتملة في المستقبل والاستعداد لها.