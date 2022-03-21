السعودية: انخفاض إصابات كورونا وراء رفع القيود عن القادمين للمملكة



أعلنت وزارة الصحة السعودية الأسباب التي أدت الى رفع القيود عن القادمين إلى المملكة، مشيرة إلى أن ذلك يعود "إلى انخفاض معدل الحالات الإيجابية بفيروس كورونا إلى أقل من 4%، والوصول لمعدل تطعيم بلغ 99 %".

وأكدت وزارة الصحة في بيان لها اليوم الإثنين، أن "القيود الملغاة، شملت إلزامية تقديم شهادة التطعيم ضد مرض كوفيد-19، وإجراء اختبار "بي سي آر"، قبل القدوم للمملكة أو عند الوصول، وكذلك الحجر الصحي المطلوب للمسافرين الذين يصلون إلى المملكة".

كان مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أعلن في الخامس من شهر مارس الجاري أنّه "تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا اعتباراً من تاريخه".

وتضمن القرار "إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات مع عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة مع الاستمرار بالإلزام بلبسها في الأماكن المغلقة".

وقررت السلطات السعودية "عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية "فحص سريع" أو "بي سي أر"، قبل القدوم إلى المملكة مع إلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي (أي في فنادق) والحجر المنزلي لغرض مكافحة الجائحة على القادمين إلى المملكة".

كما قررت السلطات إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها، فضلا عن رفع تعليق الرحلات الجوية مع عدد من البلدان، الكثير منها إفريقية.

وتشترط السعودية استقبال المسافرين المحصنين الذين تلقوا جرعتي لقاح من تسع لقاحات معتمدة لديها.

يشار إلى أن وزارة الصحة أوضحت في وقت سابق، أن اللقاحات الـ9 المعتمدة داخل المملكة، هي: "فايزر، مودرنا، أوكسفورد، جونسون آند جونسون، سينوفارم، سينوفاك، كوفاكسين، سبوتنيك 5، كوفوفاكس".