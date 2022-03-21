ستة ملايين طفل يواجهون خطرا جسيما في أوكرانيا

قالت منظمة "أنقذوا الأطفال" الإنسانية اليوم الاثنين إن الهجمات على المستشفيات والمدارس في أوكرانيا يضع حوالي 6 ملايين طفل في خطر جسيم.

واضطر حوالي 20 % من الأطفال إلى الفرار من وطنهم هربا من الحرب، في حين أن الأطفال الذين بقوا في منطقة الحرب لا يحصلون على الطعام والماء النظيف والمساعدات الطبية فيما لا يزالون في خوف مستمر على حياتهم.

في الوقت ذاته، تضررت أو دمرت 489 مدرسة و 43 مستشفى حتى الآن، بحسب المنظمة.

وقال بيت والش، مدير المنظمة في أوكرانيا:"يجب أن تكون المدارس مكانا آمنا للأطفال، وليس مكانا للخوف أو التعرض للإصابة أو الموت".

ووفقا للأمم المتحدة فإن ما لا يقل عن 59 طفلا قتلوا، وأشارت تقارير إعلامية إلى أن العدد الحقيقي قد يكون مكونا من ثلاثة أرقام.

وقال والش: "مبادئ الحرب واضحة جدا، الأطفال ليسوا هدفا، ولا المستشفيات أو المدارس. علينا حماية أطفال أوكرانيا بأي ثمن. كم عدد الأشخاص الذين يجب أن يفقدوا حياتهم قبل أن تنتهي هذه الحرب؟".