جنفور جروب السويسرية تعلن وقف تعاقداتها الجديدة في روسيا

أعلنت شركة تجارة الطاقة السويسرية جنفور جروب ليمتد، عدم الدخول في أي أعمال الجديدة في روسيا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن هذا هو أول بيان علني من جانب الشركة السويسرية بشأن أنشطتها في روسيا منذ غزو الأخيرة لأوكرانيا. وتعتبر جنفور واحدة من أكبر الشركات المستقلة لتجارة الغاز الطبيعي المسال وغيره من منتجات الطاقة في العالم.

وقالت الشركة السويسرية إنه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا أواخر شباط/فبراير الماضي، والعقوبات الدولية التي تم فرضها على روسيا والقيود المرتبطة على تعاملات موسكو مع البنوك وشركات الشحن وغيرها، أصبح من الصعب على شركات التجارة وغيرها من مشتريي المنتجات الصينية الحصول على خدمات شحن هذه المنتجات.

وأضافت الشركة أنها ملتزمة تماما بتعاقداتها الحالية، لكنها لن تدخل في أي تعاقدات جديدة في روسيا . وتمثل المنتجات الروسية جزءا ضئيلا من أنشطة جنفور حيث تراوحت بين 6 و11% من إجمالي تعاملات الشركة خلال السنوات الخمس الماضية.

وأدت الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها على كل شيء من الطاقة إلى المعادن والمنتجات الزراعية، إلى ارتفاع أسعار المواد الخام في العالم. وقالت جنفور إنها أجرت بالفعل اختبارات لتحمل الضغوط واتخذت إجراءات لمواجهة انكماش السيولة النقدية في أعقاب أحداث العام الماضي، التي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة.