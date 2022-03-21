الدوما الروسي ينظر في مشروع قانون للخروج من منظمة التجارة العالمية

قدم نواب روس إلى مجلس النواب الروسي، مشروع قانون لمناقشة مسألة خروج روسيا من اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية، أي الخروج من المنظمة، وذلك وفقًا لما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، مساء الاثنين.

وقدم مشروع القانون إلى المجلس نواب عن حزب «روسيا العادلة - من أجل الحقيقة»، وتم نشر نص الوثيقة في الموقع الرسمي لمجلس الدوما.

وجاء فيها: «قدم نواب في حزب (روسيا العادلة - من أجل الحقيقة) إلى مجلس النواب الروسي مشروع قانون للتنديد بالبروتوكول الخاص بانضمام روسيا إلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية».

ووفقا لواضعي مشروع القانون، فإن الخطوة تهدف لحماية المصالح الوطنية لروسيا، وضرورة اتباع سياسة دفاعية «كرد على ضغوط العقوبات وكدفاع عن النفس».

وتقترح المبادرة الخروج من اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية، الموقعة في جنيف في 16 ديسمبر 2011، كما يقترح واضعو المشروع الاعتراف بأن قانون التصديق على البروتوكول باطل.

ومنذ أيام، صرحت البعثة الروسية الدائمة لدى منظمة التجارة العالمية، أن القيود العدوانية المفروضة ضد روسيا، من جانب عدد من الدول الأعضاء في هذه المنظمة، تهدد نظام التجارة العالمي كله.

وجاء في وثيقة نشرتها البعثة الروسية: «تريد روسيا لفت انتباه أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى المخاطر التي تهدد النظام التجاري متعدد الأطراف؛ بسبب القيود التجارية العدوانية التي فرضها بعض أعضاء منظمة التجارة العالمية».

وتابعت: «بدلا من تشجيع التطبيع التدريجي للتجارة الدولية، وهو أمر مهم للتعافي الاقتصادي من آثار الوباء، يتبنى أعضاء في منظمة التجارة العالمية تدريجيا تدابير تجارية أحادية الجانب تهدف إلى تقويض اقتصادات روسيا وجيرانها».

وأشارت إلى أن انتهاك القواعد الرئيسية لمنظمة التجارة العالمية، يمارس ضغطا جديا على سلاسل الإمدادات العالمية، ويؤثر على أسعار الطاقة والموارد الطبيعية والأغذية.