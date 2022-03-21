الأمم المتحدة: الهجوم الروسي تسبب في تشريد ربع سكان أوكرانيا



أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في جنيف اليوم الاثنين، أن الهجوم الروسي على أوكرانيا تسبب في نزوح أكثر من 5ر6 مليون شخص داخل بلادهم ،حيث اضطر هؤلاء الأشخاص إلى ترك منازلهم وقراهم ومدنهم بسبب الهجمات الصاروخية والقصف.

وإلى جانب هؤلاء، هناك نحو 5ر3 مليون شخص عبروا الحدود إلى دول مجاورة لأوكرانيا وذلك حسب بيانات المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

بهذا تكون الحرب قد شردت فعليا ربع سكان أوكرانيا التي كان يبلغ عدد سكانها قبل بدء الغزو الروسي نحو 44 مليون نسمة، وهناك بين اللاجئين ما لا يقل عن 186 ألف شخص ينحدرون من بلدان أخرى.

وحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة، فإن 5ر13%من هؤلاء اللاجئين كانوا قد نزحوا من قبل في عام 2014 أو 2015، عندما اندلعت المعارك على المناطق الانفصالية في شرق البلاد الموالية لروسيا وعلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، حيث اضطر مئات آلاف الأشخاص إلى الفرار.

وأفادت المنظمة بأن النازحين يحتاجون بالدرجة الأولى إلى أدوية ورعاية طبية وأموال سائلة، مشيرة إلى أن هناك بينهم العديد من الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية على نحو خاص كالنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن وذوي إعاقات وأمراض مزمنة ،بالإضافة إلى أشخاص تضرروا من العنف بشكل مباشر.