وود ماكينزي للاستشارات: العقوبات الدولية تؤخر تنفيذ مشروعات الغاز المسال في روسيا

قال ماسيمو دي أدواردو نائب رئيس مؤسسة وود ماكينزي للاستشارات لقطاع مشروعات الغاز الطبيعي والغاز المسال إن العقوبات الدولية المفروضة على روسيا بسبب غزو أوكرانيا تثير الشكوك حول الجداول الزمنية لتنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي المسال الروسية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دي أدواردو القول إنه من المحتمل أن يكون قد تم الانتهاء من أول وحدة إنتاج للغاز الطبيعي المسال في هذه المشروعات بنسبة 65% في حين أن المزيد من الغموض يحيط بباقي الوحدات، بسبب عدم تحقيق تقدم فيها ومشكلات سلاسل الإمداد.

وأضاف أن بدء تشغيل أول وحدة قد يتأخر لمدة ستة أشهر، في حين سيتأخر بدء تشغيل الوحدتين الأخريين بمقدار عام لكل وحدة.

في الوقت نفسه يواجه مشروع الغاز الطبيعي المسال على بحر البلطيق المملوك لشركة جازبروم الروسية العملاقة شكوكا أقوى، في ظل عدم توافر التمويل أو توقيع عقود لبيع الإنتاج حتى الآن.

ويواجه هذا المشروع بالفعل تأخيرا لمدة عامين، مع احتمال امتداد التأخير ثلاث سنوات أخرى.