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قاد عماد النحاس مران فريق الاتحاد السكندري لأول مرة، بعدما تولى مهمة تدريب الفريق بعد إقالة حسام حسن بسبب سوء النتائج.

وكان الاتحاد السكندري قد أعلن بالأمس الأحد في وقت سابق، تعيين عماد النحاس مديرا فنيا للفريق، خلفا لحسام حسن.

وقال النحاس في أول تصريحات له بعد تولي تدريب الاتحاد: "سعيد بتواجدي مع هذا النادي العريق الذي يمثل مدينة كبيرة وله قاعدة جماهيرية عرضية".

وأضاف: "أتمنى أن أقدم كل ما يرضي طموحات جمهور الاتحاد السكندري".

وأكمل: "المفاوضات مع محمد مصليحي رئيس الاتحاد السكندري لم تأخذ وقتا طويلا وتمت بشكل سريع، شرف لأي مدرب أن يتولى قيادة الاتحاد السكندري".