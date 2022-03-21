روسيا تحظر فيسبوك وإنستجرام بوصفهما متطرفتين

قضت محكمة في روسيا، اليوم الاثنين، بحظر منصتي فيسبوك وانستجرام بوصفهما "متطرفتين".



وقبلت المحكمة طلبا بهذا الخصوص قدمه الادعاء العام الروسي.



يشار إلى أن الخدمتين محجوبتان بالفعل في روسيا.



وحسب المحكمة، فإن القرار الصادر لا يسري على خدمة الرسائل واتس آب المملوكة أيضا لمجموعة ميتا الأمريكية.



وجاءت هذه الخطوة من جانب القضاء الروسي على خلفية قرار ميتا السماح بنشر دعوات للعنف ضد القوات الروسية في أوكرانيا.



يذكر أن خدمة تويتر للرسائل القصيرة أيضا غير متاحة في روسيا.



ويتخوف الناس في روسيا من إمكانية إغلاق خدمة واتس آب أيضا.



وانتقد ناشطون تنامي الرقابة على الإنترنت في روسيا.