حظرت محكمة "تفرسكوي" في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين، موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"أنستجرام" في عموم روسيا بتهمة التطرف.

وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن المحكمة أعلنت أن هذا الحكم سينفذ على الفور، مشيرة إلى أن الحظر المفروض على "ميتا" في روسيا لا ينطبق على تطبيق "واتس آب".

ومن ناحية أخري، تقدم نواب بالبرلمان الروسي من حزب "روسيا العادلة - من أجل الحقيقة" وعدد من النواب الآخرين إلى مجلس الدوما الروسي بمشروع قانون بشأن انسحاب بلادهم من منظمة التجارة العالمية.

وذكرت مسودة مشروع القانون أنه من أجل حماية المصالح الوطنية الروسية وضرورة اتباع سياسة اقتصادية حمائية للرد على ضغوط العقوبات وللدفاع عن النفس، يقترح مشروع القانون الاتحادي هذا الانسحاب من البروتوكول المتعلق بانضمام روسيا إلى اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية المؤرخة 15 أبريل 1994، والموقعة في مدينة جنيف في 16 ديسمبر 2011.

ويطالب مشروع القانون بإعلان بطلان القانون الروسي الصادر في 21 يوليو 2012 بشأن التصديق على بروتوكول انضمام روسيا إلى اتفاق مراكش المتعلق بإنشاء منظمة التجارة العالمية في 15 أبريل 1994.

وأضاف المشروع: "لقد كان الانضمام إلى المنظمة بسبب دوافع سياسية، ولم تكن هناك فائدة اقتصادية تذكر، ويمكن أن يوفر لنا هذا القانون في ظل الظروف الحالية تخفيضات في التعريفات الجمركية وفي الأسعار، بجانب القدرة على دعم الشركات الروسية، المقيدة إلى حد كبير بشروط منظمة التجارة العالمية".