التموين: استطعنا الرجوع بالأسعار إلى ما قبل الأزمة الروسية-الأوكرانية

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أسعار السلع انخفضت بنسبة من 20 إلى 30% بسبب زيادة حجم المعروض من سلع أساسية ورمضانية، مؤكدًا أن الوزارة قادرة على التأثير في السوق باستخدام أدواتها وآلياتها.

وأضاف عشماوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، الذي يعرض عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الأحد، أن انخفاض الأسعار شمل الدواجن وبيض المائدة واللحوم والخضروات والفواكه، متابعًا: «استطعنا الرجوع بالأسعار إلى ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي».

وحول تسعير الخبز الحر، ذكر أن الوزارة اجتمعت مع شعبة المطاحن، وتم التوصل إلى سيناريو خاص بأن الوزارة تعطي التجار القمح بحيث تدخل المطاحن لتوردها إلى المخابز الأفرنجية بسعر دقيق التموين الذي يتراوح من 8 آلاف إلى 8500 للطن، ما سينعكس على سعر الخبز الأفرنجي ويعود إلى ما كان عليه قبل فبراير.

وأكد أن الأقماح الموجودة في المطاحن والصوامع موجودة منذ قبل حدوث الأزمة، لذا فإنه ليس هناك سببًا لزيادات سعرية في الأقماح أو الدقيق، مضيفًا أن عدد مخابز الخبز الحر بسيط مقارنة بالتموينية منها، إذ لا تتعدى جميعها 4200 على أقصى تقدير.