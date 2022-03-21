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رئيس جامعة الأقصر يفتتح معرض الكتاب بكلية الفنون الجميلة

محمد راشد
نشر في: الإثنين 21 مارس 2022 - 5:43 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 مارس 2022 - 5:43 ص

افتتح الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، معرض الكتاب بكلية الفنون الجميلة، والذي يضم أكثر من 1000 عنوان في شتى المجالات، بحضور الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، ووكلاء الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والطلاب.

وأشاد عزوز بتنوع الكتب المعروضة في شتى المجالات المعرفية، وضمها العديد من المعارف والرؤى والدروس الحياتية، كما حث رئيس الطلاب على اقتناء الكتاب باعتباره أداة لحفظ التاريخ والمعرفة والثقافة، منوها إلى أهمية المعرض ودوره الفاعل لكل باحث ودارس بالجامعة وخارجها، بالإضافة إلى تعظيم المساحة الثقافية والمعرفية عند كل منتسبي الجامعة.

وعلى هامش معرض الكتاب، افتتح رئيس الجامعة معرض الفن التشكيلي الجمهورية الجديدة والذي يأتي ضمن فعاليات الأسبوع البيئي الثاني، واستمعوا لشرح من الدكتورة جهاد شريت، منسق عام الأنشطة الطلابية، حول الأعمال المشاركة في المعرض، والتي تتخطى الـ100 عمل فني، تعبر عن المشروعات القومية، كما تفقد الحضور معرض الحرف اليدوية لمشروع شباب صناع.

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