ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة بمقياس ريختر مدن شيتلاند وأبردين وإيلون وستونهافين من بين عدة مدن في بريطانيا.

وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن السكان شعروا بالزلزال في أجزاء من شمال اسكتلندا.