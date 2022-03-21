محافظ البنك المركزي: قرارات أسعار الفائدة والصرف جيدة وقوية

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن البنك اتخذ قرارات هامة بالنسبة للسياسة النقدية وأسعار الفائدة والصرف، لافتًا إلى أنه يرى بأنها «قرارات جيدة وقوية».



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أن ردود الأفعال الدولية جاءت إيجابية بالنسبة لتلك القرارات، موضحًا أنها تستهدف تحقيق هدفين رئيسيين: الحفاظ على المقدرات المالية لمصر، وسيولة النقد الأجنبي؛ من أجل تأمين كل احتياجات المجتمع المصري في ظل الظروف العالمية الصعبة.



وأشار إلى ان توفير السيولة، الأولوية الأولى قبل مستويات أسعار الصرف والفائدة، مضيفًا: «بدون السيولة الأسعار مختلفة تمامًا، السياسة النقدية تتسق مع المتطلبات الدولية والأسواق الدولية والشركاء الدولية الذين نمول منهم جزءًا كبيرًا من احتياجاتنا».



وذكر أن «الحركة في سعر الصرف عملية تصحيح»، معقبًا: «سعر الصرف في مصر محرر، ويعكس الأوضاع النقدية والاقتصادية عالميًا ومحليًا».