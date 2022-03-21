محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة في 4 قرى

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم الإثنين، عددًا من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتي بحضور نجوى العشيري السكرتير المساعد و إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

وبدأت الجولة بتفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية البيطرية بقرية نهطاي.

كما تابع المحافظ أعمال إنشاء مركز طب الأسرة بالقرية وأعمال تبطين ترعة العطف وترعة قائم نهطاي.

فيما تفقد المحافظ إنشاء مركز شباب متكامل بقرية كفر سنباط بتكلفة 6.4 مليون جنيه، وكذلك إنشاء 5 عمارات سكنية بتكلفة 79 مليون جنيه، إلى جانب رفع كفاءة المبنى والسور وحديقة الطفل وإحلال وتجديد الملعب الخماسي والملعب الترابي بكفر حانوت بحري بتكلفة 6.4 مليون جنيه.

ووصلت نسب إنجازه إلى 35%، كما تابع أعمال رفع كفاءة وتطوير مدرسة كفر سنباط الإعدادية المشتركة.

وفي سنباط تفقد محافظ الغربية أعمال التطوير الشامل لمركز طب الأسرة بتكلفة 27 مليون جنيه وكذلك أعمال التشطيبات النهائية في مجمع الخدمات الزراعية ومجمع الخدمات الحكومية الذي يضم مقر لمركز التكنولوجي، السجل المدني، الشهر العقاري، مكتب التموين، مكتب البريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلي والتضامن الاجتماعي وبلغت نسبة التنفيذ ٩٧% بإجمالي تكلفة 10 ملايين جنيه.

وقال المحافظ في تصريحات صحفية أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القـرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019، وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 1236 مشروع داخل 54 قرية و88 تابعا في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4.3 مليار جنيه.