عمرو أديب بعد اعتداءات حوثية: قلبي مع السعودية

عبّر الإعلامي عمرو أديب، عن تضامنه مع المملكة العربية السعودية إثر تعرضها لهجمات نفّذتها المليشيات الحوثية اليمنية ضد أهداف مدنية.

وقال خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأحد، أنّ هناك تصاعدًا في وتيرة الاعتداءات الحوثية على السعودية، لافتًا إلى أن وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيانًا للتنديد بهذه الأعمال الإرهابية.

وأضاف: "قلبي وقلوبنا جميعًا مع المملكة العربية السعودية في هذه الاعتداءات التي تستهدف أهدافًا مدنية".

ومساء الأحد، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وقوع حريق محدود إثر هجوم عدائي استهدف محطة تتبع شركة النفط الحكومية (أرامكو) بجدة غربي المملكة، وذلك عقب ساعات قليلة من استهداف حوثي لمنشآت حيوية سعودية، بعضها متعلق بالطاقة وتحلية المياه، بطائرات مسيرة.

وفي وقت سابق من الأحد، قالت وزارة الطاقة السعودية إن منشآت نفطية لديها جنوبي المملكة، تعرضت لاعتداء بطائرات مسيرة؛ استهدافًا لزعزعة أمن إمدادات الطاقة، وبالتالي الاقتصاد العالمي ككل.