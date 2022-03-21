تحتفل مصر اليوم (21 مارس) بعيد الأم، وهو احتفال متجدد منذ منتصف الخمسينيات، وكان ميلاد فكرته على يد الصحفي الكبير علي أمين، الذي كتب في عموده اليومي بجريدة "أخبار اليوم"، قائلا: "لم لا نتفق على يوم من أيام السنة نطلق عليه (يوم الأم)، ونجعله عيدا في بلادنا وبلاد الشرق، وفي هذا اليوم يقدم الأبناء لأمهاتهم الهدايا الصغيرة ويرسلون خطابات صغيرة يقولون فيها (شكرا يا أمى)".

وتمثل تلك المناسبة فرصة لمزيد من تسليط الاهتمام على مشكلات تعاني منها الأمهات، يأتي من بينها "اكتئاب ما بعد الولادة"، وتكون من بين أعراضها: شعور الأمهات الجدد بالعزلة والذنب والخوف من إيذاء الطفل أو النفس، وذلك بحسب "الجمعية الأمريكية للطب النفسي".

وبجانب أهمية اللجوء للطبيب عند التعرض لتك الحالة؛ فإن بعدا هاما لا يقل أهمية عن دور الأدوية في العلاج، وهو الدعم المعنوي من جانب الأسرة والمحيطين.

وذكر موقع "سايكو شاريتي" الأمريكي، عددا من النصائح لمساعدة الأم على تجاوز تلك الحالة، حيث نصح الزوج بعرض المساعدة في المهام المنزلية أو مراقبة الطفل.

وأضاف أن الأم في تلك الحالة لا ترغب في طلب المساعدة؛ لذا يجب على المقربين منها تشجعيها على التحدث مع مقدم الرعاية الصحية، ومشاركتها ببعض المعلومات عن ظروف ما حول الولادة.

وستكون كلمات "ألاحظ أنك تواجهين صعوبة في النوم حتى عندما ينام الطفل"، "ما الذي يدور في ذهنك؟"، دعما قويا لزوجتك، حيث يظهر اهتمامك وحبك، ما يسرع من تجاوزها الحالة النفسية الصعبة.