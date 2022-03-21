محافظ مطروح يهنئ الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة لهذا العام

هنأ اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، السيدة فاطمة خميس على حسن، الأم المثالية الأولى على مستوى محافظة مطروح، وذلك بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن نتيجة الأمهات المثاليات على مستوى محافظات الجمهورية.

كما وجه محافظ مطروح التهنئة لجميع الأمهات المثاليات على مستوى مدن ومراكز المحافظة، مؤكدًا على اعتزازه وتقديره بقصص كفاح الأمهات المثاليات.

وأوضحت فاطمة أنور مديرة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أنها فازت كل من السيدة (عازة على محمد مرسى بالأم المثالية على مستوى مركز الضبعة، والسيدة فوزية عبد العليم الأم المثالية على مستوى مركز الحمام، والسيدة عطيات فتح الله عبد الرحيم من مركز سيوة، والسيدة مريم صدقي أم مثالية لابن من ذوي الهمم).