 تعليم المنوفية يختتم فعاليات ورشة عمل لطلاب المرحلة الإعدادية - بوابة الشروق
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تعليم المنوفية يختتم فعاليات ورشة عمل لطلاب المرحلة الإعدادية

مروة حماد
نشر في: الإثنين 21 مارس 2022 - 5:27 م | آخر تحديث: الإثنين 21 مارس 2022 - 5:27 م

اختتمت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية فعاليات اليوم الثاني، والأخير لورشة العمل التي نظمتها إدارة التربية البيئية والسكانية والصحية بالمديرية تحت عنوان "تدوير المخلفات" لطلاب المرحلة الإعدادية"، بمشاركة إيجابية لعدد عشر طلاب يمثلون إدارات "الباجور ــ تلا ــ السادات ــ الشهداء ــ قويسنا".

من جانبها كرمت الدكتورة أماني قرني مدير المديرية الطلاب المشاركين في فعاليات اليوم الأخير تقديرا لمشاركتهم الفاعلة في تنفيذ زينة رمضان باستخدام الخامات المتاحة، وإعادة تدويرها بما يخدم البيئة والمجتمع.

جاء ذلك بحضور هبة زيدان مدير إدارة التربية البيئية والسكانية والصحية بالمديرية، والمشرفين على الطلاب المشاركين في الورشة.

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