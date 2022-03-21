مسحة كورونا للاعبي المنتخب استعدادا للسنغال

يخضع لاعبو منتخب مصر الأول، اليوم الإثنين، لإجراء مسحة طبية، استعدادا لمواجهة السنغال المرتقبة، يوم الجمعة المقبلة، في مباراة الذهاب من المرحلة الأخيرة، المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2006.

وينطلق معسكر منتخب مصر اليوم الإثنين، بحضور جميع اللاعبين الذين تم استدعائهم لخوض مواجهتي السنغال سواء بالقائمة المحلية أو قائمة اللاعبين المحترفين.

ومن المنتظر وصول خماسي المحترفين، اليوم الإثنين، للانتظام في معسكر الفراعنة، وهم محمد صلاح وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجه، ومصطفى محمد.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي يوم الجمعة القادمة، مباراة الفراعنة أمام أسود التيرانجا، بحضور جماهيري يصل لأكثر من 60 ألف مشجع.

وتقام مباراة الإياب بين المنتخبين، في داكار، يوم 29 من شهر مارس الجاري.