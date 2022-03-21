سقوط عصابة لسرقة السيارات بالدقهلية بعد ارتكاب 4 وقائع

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الدقهلية من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالدقهلية.

وتلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من شخص مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة سيارته الملاكي حال تركها أمام العقار سكنه.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات عن طريق كسر الزجاج مكون من 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية ومقيمون بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بمحافظة الغربية.

واستهدفت أجهزة الأمن المتهمين، وتمكنت من ضبطهم وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في مزاولة نشاطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 4 وقائع من بينهم الواقعة محل البلاغ بدائرة القسم، وأرشدوا عن 3 سيارات مستولى عليها وجهاز لاب توب من داخل سيارة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.