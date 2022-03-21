مقتل 3 أشخاص في انفجار بمصنع مفرقعات شمالي اليونان

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قال أصحاب مصنع مفرقعات لوسائل إعلام يونانية إن انفجارا خطيرا وقع بالمصنع الواقع شمالي اليونان ما أسفر عن مقتل 3 موظفين صباح اليوم الاثنين.

وأضافوا أن السلطات المعنية التي تتعاون معهم بشكل كامل تحقق في ملابسات الحادث بكل دقة.

كان الانفجار الذي وقع في الصباح الباكر قويا بحيث سمع دويه في بلدة جريفينا، الواقعة على مسافة 20 كيلومترا.

وكشفت الصور ومقاطع الفيديو أن المنشأة دمرت بالكامل في الانفجار، وأنه عثر على أجزاء معدنية وحطام متناثر حولها.

وبدأ محققون من فرق الإطفاء في فحص موقع الحادث بحثا عن سبب الانفجار، حسبما ذكرت صحيفة كاثيميريني اليونانية اليومية.