 الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتزم التصويت على قرار بشأن تحسين المساعدة الانسانية لأوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتزم التصويت على قرار بشأن تحسين المساعدة الانسانية لأوكرانيا

نيويورك (د ب أ)
نشر في: الإثنين 21 مارس 2022 - 11:14 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 مارس 2022 - 11:14 ص

من المتوقع أن تصوت الجمعية العام للامم المتحدة خلال الأيام المقبلة على قرار بشأن تحسين المساعدة الإنسانية لأوكرانيا.

ووفقا لما توصلت إليه وكالة الانباء الألمانية(د.ب.ا) فإنه تم تداول مسودة قرار بشأن التداعيات الانسانية للحرب الروسية في أوكرانيا بين 193 دولة أعضاء بالجمعية العامة مساء أمس الأحد.

ومن المتوقع أن يحظى القرار بموافقة كبيرة في التصويت، الذي من المقرر أن يجرى خلال الايام المقبلة.

وصوتت الجمعية العامة، في وقت سابق من هذا الشهر لصالح قرار إعادة التأكيد على سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها.

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