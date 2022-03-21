انطلاق فعاليات صالون الطفل الأول للفنون التشكيلية بثقافة أسوان

افتتحت اليوم الإثنين، فعاليات معرض "صالون الطفل الأول للفنون التشكيلية" في دورته الأولى والمقام تحت شعار "أنامل مبدعة"، داخل متحف النوبة بأسوان.

ويهدف المعرض لتعزيز وصقل مهارات وإبداعات الأطفال، والشباب لتحقيق الاستثمار الأمثل لإمكانياتهم في أعمال إيجابية تفيد مجتمعهم ووطنهم، وتحفير وتشجيع المبدعين.

ويضم المعرض 32 عملًا فنيًا تم اختيارهم من إجمالي 195 عملًا تقدم بها 137 مشاركًا لمن هم أقل من 18 عامًا، وتشهد فعاليات المعرض تنظيم 8 ورش فنية في الفترة من 20 إلى 26 مارس الجاري ترتكز على طرق الإخراج الفني وتصميم جدارية بإعادة التدوير، بجانب تصميم أشكال بالطين الأسواني، وديكوباج بإعادة تدوير مخلفات البيئة، وكذا أسس فن التصوير الضوئي.

ويأتي المعرض ضمن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، برعاية الموهوبين وصقل مهاراتهم وإبداعاتهم خاصة الأطفال ورعاية الموهبين ذوى القدرات الفنية والإبداعية.