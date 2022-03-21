أمين صندوق حياة كريمة: 150 مليون جنيه ميزانية مبادرة مليون كرتونة

قال عمر بهنسي، أمين صندوق مؤسسة حياة كريمة، إن مبادرة «التصالح حياة» ساهمت في دعم 3 آلاف مواطن بتمويل 150 مليون جنيه، مشيرًا إلى مبادرات «رد الجميل» التي استهدفت الوقوف بجانب الأهالي في ظل جائحة كورونا.

وأضاف في لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الأحد، أن مبادرة «مليون كرتونة» تحدث لأول مرة في تاريخ مصر، بدعم مادي ولوجستي كبير من جميع مؤسسات الدولة والتعاون مع وزارة التضامن.

ولفت إلى رصد 150 مليون جنيه لمبادرة «مليون كرتونة»، مضيفًا أن جميع هذه الأموال متوفرة بالدعم الداخلي والخارجي من خلال التعاون مع وزارة الهجرة لاستهداف المصريين في الخارج.

وأوضح عمر بهنسي، أمين صندوق مؤسسة حياة كريمة، أن كل إجراءات جمع المال تكون تحت الرقابة المالية لوزارة التضامن بموجب القانون الذي ينظم عمل المؤسسات.