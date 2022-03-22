مدرب الأحمال يكشف خطة الإسماعيلي في فترة التوقف

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كشف خالد سعيد مخطط أحمال الإسماعيلي، أنه تم وضع خطة مكثفة خلال فترة التوقف الحالية التي تستمر لمدة 27 يوميا، بهدف الوصول لأعلي معدلات بدنية قبيل استئناف المنافسات الرسمية.

وأضاف: «فترة التوقف تعد بمثابة إعداد جديدة حيث سيتخللها أكثر كم خمس مباريات ودية متدرجة المستوي ورفع الحمل التدريبي للاعبين بشكل تدريجي مع منحهم الراحة الكافية بشكل دوري لتجنب تعرضهم للأرهاق البدني».

وتابع: «سنخوض أيضا معسكرا مغلقا قبل موعد مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي من أجل الحفاظ على تركيز اللاعبين وصولهم لأعلي جاهزية قبل عودة الدوري العام».

وبسؤاله عن التعامل مع اللاعبين بشكل فردي فقد أجاب مخطط أحمال الإسماعيلي: «أتعامل مع الفريق ككل وفي حال وجود آي نواقص لدي أي لاعب يخوض برامج إعداد مكثفة بشكل منفرد من أجل علاج تلك النواقص بالشكل الأمثل».

وواصل: «الجوانب البدنية هي ركيزه أساسية في كرة القدم والعمل على الإرتقاء بها سيسهم بشكل أكبر في تحسن النتائج والوصول للمستوي المرغوب فيه».

وأختتم تصريحاته: «سعيد بإلتزام كافة اللاعبين في أداء التدريبات البدنية التي يخضعوا لها فهم يبذلون قصاري جهدهم وهذا شىء إيجابي للغاية».