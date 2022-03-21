انطلاق الجولة السابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية اليوم في جنيف

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تنطلق الجولة السابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية، اليوم الاثنين في جنيف.

وقالت عضو وفد المجتمع المدني السوري، ميس كريدي، في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباءنشر اليوم الأحد، إن "الجولة ستستمر 5 أيام وبشكل أولي هناك مبدأين سيقدمهما وفد المعارضة بالخارج المدعومة من الرياض ومبدأ سيقدمه المجتمع المدني ومبدأ سيقدمه الوفد الحكومي".

وأضافت كريدي: "غدا صباحا ستقدم لنا هذه المبادئ".

وتابعت: "كوفد المجتمع المدني قادم من دمشق نطرح مبدأ هوية الدولة".

وأوضحت أن "جدول أعمال الجولة السابعة تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع مع المبعوث الأممي لسوريا جير بيدرسون في دمشق اليوم الأحد".

واستطردت قائلة: "لست متفائلة كثيرا بنتائج سريعة لأن الحوار السوري السوري معقد ولا تزال قضايا كثيرة غير متفق عليها، بما فيها الأرضية الوطنية للنقاش".

وأكدت أن "وفد المجتمع المدني والوفد الحكومي وصلا أمس إلى جنيف".

كان المبعوث الأممي قد زار دمشق، منتصف فبراير الماضي، وأعرب بعد لقائه وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، عن تفاؤله أكثر من قبل بشأن الجولة السابعة للجنة الدستورية السوري.

يذكر أن اللجنة الدستورية السورية التي تأسست في عام 2019لم تحقق أي تقدم على مدار ست جولات من المحادثات كان أخرها في كانون أكتوبر الماضي.

ويشارك في المحادثات 45شخصا مقسمين على النحو التالي : 15ممثلا للحكومة و15للمعارضة و15للمجتمع المدني