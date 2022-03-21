توفي الفنان زكي فطين عبد الوهاب، صباح اليوم الأحد، عن عمر ناهز 61 عاما، بعد رحلة مريرة مع مرض سرطان الرئة بجانب ورم بالمخ قد أصيب به العام الماضي.

زكي فطين عبد الوهاب، وُلد في فبراير عام 1961، داخل عائلة فنية ممتدة الجذور؛ حيث يُعد والده فطين عبد الوهاب من أبرز مخرجي السينما المصرية ومن رواد الكوميديا، ووالدته هي الفنانة الكبيرة ليلى مراد، وخاله هو الفنان منير مراد، ما جعله يتخذ طريق عائلته، ويلتحق بدراسة الإخراج بمعهد السينما في نهاية السبعينيات.

صاحب فترة دراسته محطات هامة على المستوى المهني؛ إذ شارك المخرج الكبير علي بدرخان، وهو لا يزال طالبا بالمعهد، إخراج فيلم "أهل القمة" من بطولة الفنان نور الشريف والفنانة سعاد حسني، والذي جمعه بها علاقة فاقت كونه مساعد المخرج ببطلة العمل؛ حيث بدأت قصة حب بينه وبين السندريلا انتهت بزواجهما والذي لم يستمر طويلا.

وحكى زكي عبد الوهاب، تفاصيل تلك القصة، خلال استضافته في لقاء تلفزيوني، وقال إن والدته ليلى مراد كانت تعشق سعاد حسني، وعندما أخبرها بذلك "تفاجأت بشدة".

وتابع عبد الوهاب، أنها كانت غير موافقة وتراها خطوة غير مناسبة (زواج شاب صغير من نجمة كبيرة بحجم سعاد حسني)؛ لكنها لم تكن تعارض أو تتدخل في أي قرار.

وأوضح أنها فقط كانت تكرر بأن دائما ما يثير المشكلات ويتعبها بقراراته، حتى أن ولادته كانت قيصيرية متعثرة.