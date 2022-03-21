عبدالمنعم سعيد: الأزمة الروسية الأوكرانية بدأت تدخل في إطار ما هو معتاد

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن الازمة بين روسيا وأوكرانيا لا تزال مستمرة، فالحرب على الأرض بها تحولات هامة، مشيرًا إلى الجهود الدولية التي تبذل من أجل التسوية.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «المشهد»، الذي يعرض عبر فضائية «ten»، مساء اليوم الأحد، أن روسيا فشلت في السيطرة على أوكرانيا وتحقيق أهدافها الأولى، بينما يستمد الجانب الأوكراني قوته من حلف الأطلنطي «الناتو»، منوهًا بأن الأزمة بدأت تدخل في إطار ما هو معتاد.

ولفت إلى أن العالم بدأ يجد حلولا لكثير من المشكلات، فكل الأخبار ليست سيئة، فأسعار النفط تراجعت بحوالي 7%، قائلا إن الحرب أكثر تكلفة على الجانب الروسي من الأوكراني.

وأكد أن هناك بحثًا عن حل للمشكلة، فهناك جهود دبلوماسية مستمرة منذ بداية الأزمة من قبل الألمان والأتراك والفرنسيين والإسرائليين وأطراف عديدة، بالإضافة إلى الجهد الصيني الذي لم يأخذ تغطية كافية، مضيفًا أن المفاوضات بين الرئيسين الأمريكي والصيني في هذا الشأن جرت تحت عنوان «الجهود لإدارة المنافسة بين البلدين ومناقشة تأثير حرب أوكرانيا على الأمن الإقليمي والعالمي».

وذكر أن الإعلام الغربي ركز خلال الـ48 ساعة الماضية، على شيء رئيسي وهو أن حديث الرئيس الأمريكي مع نظيره الصيني كان على أساس أن «بايدن يقول لنظيره اوعى تساعد روسيا»، في حين أن هذا الأمر لا يمت لما حدث بصلة إلا في جملة اعتراضية.

وأوضح الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، أن مباشرة الصين في حديث القانون الدولي يخلق أرضية مشتركة بين الصينيين والأمريكان أكثر من علاقتهم بروسيا في هذه المرحلة.