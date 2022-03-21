الزمالك يهزم الإتصالات ويعادل النتيجة بربع نهائي دوري سوبر السلة

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انتزع الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الأمريكي ويل فويجت، الفوز من نظيره المصرية للإتصالات والذي يقوده فنيًا محمد سليم، بنتيجة 85 - 84، في إطار ثان لقاءات "البلاي أوفس" ضمن منافسات ربع نهائي بطولة دوري السوبر.

وعادل الزمالك النتيجة لتصبح 1 - 1، وبهذه النتيجة يحتاج أحد الفريقين الفوز في مواجهتين من أصل 3 متبقية.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

الفترة الأولى: 27 - 21 للزمالك

الفترة الثانية: 46 - 43 للزمالك

الفترة الثالثة: 69 - 58 للزمالك

الفترة الرابعة: 85 - 84 للزمالك

أقيم اللقاء مساء اليوم الإثنين على صالة المركز الأولمبي بالمعادي.

ويلتقي الفريقان مجددًا مساء الخميس المقبل على صالة محمد حسن حلمي بميت عقبة.

الجدير بالذكر، أن الزمالك هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 3 - 2.