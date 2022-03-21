روسيا: المركز التجاري المستهدف في ضواحي كييف يستخدم كمستودع للذخيرة الصاروخية

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إن «المركز التجاري الذي استهدفته القوات الروسية في ضواحي كييف، بأسلحة عالية الدقة، يستخدم كمستودع للذخيرة الصاروخية».
وأشارت الوزارة إلى أن «القوميين الأوكرانيين يستخدمون ساحات المراكز التجارية، خارج مدينة كييف، كقواعد تخزين رئيسية للذخيرة النفاثة»، وذلك بحسب ما نشرته وسائل إعلام روسية، مساء الاثنين.
ولفتت الوزارة إلى أن «القوميين الأوكرانيين يستخدمون الأحياء السكنية والمنشآت الاجتماعية، كدروع بشرية؛ من أجل إطلاق نيران في اتجاه الجيش الروسي».
وقتل ثمانية أشخاص على الأقل في قصف استهدف مركزا تجارياً في العاصمة الأوكرانية كييف، ليلة الأحد إلى الإثنين، بحسب ما أفادت وكالة «فرانس برس».
وأجرى رجال الإنقاذ عملية تمشيط للأنقاض؛ بحثاً عن ضحايا وانتشال جثث القتلى، التي وضعت أمام مركز تسوق ريتروفيل.
وقصف المبنى المكون من 10 طوابق، ما تسبب في انفجار قوي أدى إلى تحطم السيارات في الموقف.
كما نتج عن القصف حفرة بعرض عدة أمتار، وصباح الاثنين كان دخان النيران لا يزال ينبعث من المركز التجاري الذي دمر كل جانبه الجنوبي.
وتناثرت قطع معدنية ملتوية وأنقاض أخرى في أنحاء المنطقة على مسافة مئات الأمتار. وقالت خدمات الطوارئ على صفحتها في فيسبوك إن «قصف العدو» تسبب في اندلاع حرائق في عدة طوابق واشتعال النيران في عدة سيارات.
كما نشرت لقطات مصورة التقطتها كاميرات المراقبة تظهر انفجاراً هائلاً وسحابة من الدخان الأسود تلته سلسلة من الانفجارات الصغيرة.
وخلال بداية عمليات الإنقاذ الأولى، تمكن رجال الإطفاء من إنقاذ رجل مغطى بالغبار، وكما أظهرته مقاطع الفيديو التي نشرتها خدمات الطوارئ.
وطوق الجنود موقع الانفجار، محذرين من خطر الذخائر غير المنفجرة دون الخوض في مزيد من التفاصيل.