مقتل قائد شرطة في الجزء الصربي من البوسنة والهرسك

أعلنت الشرطة في مدينة برييدور، الواقعة شمال غرب الجزء الصربي من البوسنة والهرسك "جمهورية صربسكا"، مقتل قائد الشرطة رادينكو باشيتش على يد مسلح مجهول اليوم الإثنين.

وذكرت الشرطة أن باشيتش كان يغادر منزله متوجها إلى عمله، حينما أطلق المسلح المجهول النار عليه ثم فر هاربا.

وترأس باشيتش لنحو عامين إدارة التحقيق الجنائي في مدينة برييدور، الواقعة شمال غربي البوسنة والهرسك والتي يقطنها نحو 80 ألف شخص.

وقال زعيم صرب البوسنة وعضو الرئاسة ميلوراد دوديك:"إن هذا الحادث يخيفنا جميعا ويجعلنا في حالة حداد".

وتم تقسيم البوسنة والهرسك إلى منطقتين تتمتعان بالحكم الذاتي منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها ما بين 1992 و 1995، حيث يسيطر الصرب على منطقة، في حين يسيطر البوسنيون والكروات على المنطقة الأخرى.

يشار إلى أن الجريمة المنظمة في منطقة الصرب، المعروفة باسم جمهورية صربسكا، تغلغلت بعمق في السياسة والأجهزة الأمنية والشركات.

وفي أبريل 2019، أسفرت عمليات إطلاق نار بالقرب من مدينة بانيا لوكا، عاصمة الصرب بحكم الأمر الواقع، عن مقتل رجل أعمال بارز وأحد حراسة الشخصيين، بالإضافة إلى أحد المهاجمين.