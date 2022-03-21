الاتحاد يعقد جلسة حاسمة مع حسام حسن لحل أزمة الشرط الجزائي

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أكد أحمد عبدالمجيد نائب رئيس نادي الاتحاد السكندري، أنه سيتم عقد جلسة مع حسام حسن، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم، خلال الأيام المقبلة، من أجل حسم أزمة الشرط الجزائي.

وأضاف عبدالمجيد في تصريحات تليفزيونية: «تم إنهاء التعاقد بشكل رسمي مع حسام حسن ،ووتواصلنا مع المدرب قبل الإعلان الرسمي، وأخطرناه بفسخ التعاقد».

وتابع: «سيكون هناك جلسة مع حسام حسن يوم الأربعاء المقبل للحصول على مستحقاتة المالية الأخيرة».

وواصل: «إنهاء التعاقد تم بسبب سوء النتائج في المباريات الأخيرة ولا توجد أي أمور أخرى والشرط الجزائي سيكون مليون وربع لمدة شهرين في حال إنهاء الأمور».

واختتم: «سنتفاوض مع حسام حسن من أجل الشرط الجزائي وليس لنا أي علاقة لتعامل المدرب مع اللاعبين والأهم للفريق النتائج».

يُذكر أن الاتحاد السكندري أعلن تعاقده بشكل رسمي مع عماد النحاس، يكي يتولى تدريب الفريق في الفترة المقبلة.