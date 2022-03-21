ألمانيا: معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا يعاود الارتفاع

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، صباح اليوم الاثنين، أن معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا في ألمانيا عاود الارتفاع عقب أول تراجع يسجله أمس الأحد منذ أسابيع.

وأوضح المعهد اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 1714.2، مقابل 1708.7 أمس الأحد. وكان المعدل يبلغ قبل أسبوع 1543، وقبل شهر 1346.8.

وأضاف أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 90 ألفا و314 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 92 ألفا و378 حالة يوم الاثنين الماضي.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الـ24 ساعة 13 حالة، مقابل 19 حالة قبل أسبوع.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020، 18 مليونا و772 ألفا و331 حالة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 14 مليونا و680 ألفا و700 شخص، بينما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته منذ بدء الجائحة، 126 ألفا و929 شخصا.