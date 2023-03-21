رئيس ليون: أحلم بعودة بنزيما

يحلم جان ميشيل أولاس، رئيس نادي ليون، بعودة كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، إلى صفوف الفريق مجددًا بعد رحيله في 2009.

ونقل موقع "GTFN" الفرنسي، تصريحات أولاس:" أحلم بعودة بنزيما إلى ليون من جديد، لكن الأمر معقد".

أضاف:" سنحاول..حتى إذا كانت لدينا فرصة ضئيلة".

أوضح:" سنتحمل جميع المخاطر الممكنة من أجل القيام بذلك، بنزيما أسطورة ورمز لنادينا، بالتأكيد عودته ستسعد الجماهير كثيرًا، ولا أعتقد أنه سيمانع ذلك".

سطع نجم بنزيما في سماء ليون عام 2009، قبل أن ينضم إلى ريال مدريد، ليخوض رحلة جديدة من التألق مع الكرة العالمية، والتتويج بالألقاب والجوائز الفردية.

وكثرت التكهنات حول مستقبل بنزيما مع ريال مدريد مع دخوله موسمه الأخير في تعاقده، وسط أنباء تشير إلى إمكانية رحيله إلى الدوري السعودي، في ظل العروض المالية المغرية من جانب اتحاد جدة.