• البلشي: سنفتح جميع الملفات.. وسأتفرغ للعمل النقابي

قال نقيب الصحفيين خالد البلشي، إن جميع الملفات سيتم فتحها سواء فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية للزملاء الصحفيين، أو ملف التشريعات أو الحريات أو البدل، خاصة وأن هناك ملفات معطلة ومتراكمة منذ سنوات.

وأضاف البلشي لمحرري النقابة اليوم، أنه لن يتدخل فى مسألة تشكيل هيئة المكتب واللجان وسيتركها لتوافق أعضاء المجلس، إلا إذا لم يتمكنوا من التوافق، متابعا: "دعوت أعضاء المجلس للجلوس أمس الثلاثاء للتشاور بشأن تشكيل هيئة المكتب واللجان، وأنا أقف على مسافة واحدة من جميع أعضاء المجلس، وإذا حدث عدم توافق سنكون فى انعقاد دائم لحين انتهاء تشكيل هيئة المكتب واللجان".

وأشار إلى أن أول قرار اتخذه، هو إعادة الكراسي لأدوار النقابة، تسهيلا على الزملاء وخاصة كبار السن منهم، ثم لقاء موظفو النقابة لترتيب الأوضاع وإنهاء أي أزمات كانت تواجه الصحفيين.

ولفت إلى أنه الوضع المالي للنقابة سيء جدا، مؤكدا أنه سيتم وضع قواعد وضوابط لصرف الإعانات والقروض، لتضمن وصوله لأكبر عدد من الصحفيين بشكل عادل، ويكون قراره من اللجنة والمجلس فى نفس الوقت.

وذكر أنه ينوي التفرغ لمنصب نقيب الصحفيين، مضيفا: "أدرس جديا فكرة التحول لمستشار تحرير لموقع درب، ويتم اختيار رئيس تحرير آخر حتي لا أحمل النقابة تبعات ما ينشر فى الموقع.

وقال إنه سيتم وضع قواعد إضافية للقيد تضمن العدالة، ودخول من يمارسون المهنة بشكل حقيقي، وهذا الأمر سيتم التنسيق فيه مع لجنة القيد الجديدة، مضيفا: "لدينا رسائل جاءت من الجمعية العمومية تتعلق بالميزانية، وأخرى لها علاقة بلجنة القيد ومشكلاتها وأزماتها، وتلك لابد من التشارك جميعا فى وضع قواعدها.

وتابع: "هذا المجلس يجب أن يدرك أن اللجنة ليست عمل العضو الوحيد، بل كل عضو مجلس شريك لوضع سياسات عامة لإدارة شئون الصحفيين، واللجنة مجرد مساحة لا يجوز الانفراد بها، وتدار لصالح تقديم أعلى خدمة ممكنة للصحفيين".