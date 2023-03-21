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وكيل صحة الشرقية يكرم الأمهات المثاليات بالقطاع الطبي

فاطمة علي
نشر في: الثلاثاء 21 مارس 2023 - 3:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 مارس 2023 - 3:09 م

كرم الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، الأمهات المثاليات بالمديرية اللاتي تم ترشيحهن بالفوز بلقب الأم المثالية، من خلال مسابقة سنوية تنظمها إدارة العلاقات العامة بالمديرية، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، بالتزامن مع عيد الأم.

وقدم وكيل الوزارة، شهادات التقدير، ومكافأة مالية للأمهات بمختلف قطاعات الصحة بمحافظة الشرقية من الإدارات الصحية والمستشفيات والديوان العام؛ تكريماً لهن.

ووجه الشكر والتقدير لجميع الأمهات بالمحافظة، وجميع أنحاء الجمهورية، مقدما التحية والتقدير لأمهات الشهداء من الجيش الأبيض، وجميع أبناء الوطن على عطائهن وتضحياتهن.

وشهدت فعاليات، الحفل تكريم: الأم انتصار علي عبدالسلام – الأم إيمان عبدالحميد شحاتة – الأم هناء سعيد علي - الأم أمل محمد أبو شوشة – الأم مها السيد بخيت – الأم نادية إبراهيم عطية.


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