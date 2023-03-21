مسئول أمريكي بارز: زيارة الرئيس الصيني لروسيا دليل على دعم بوتين في حربه على أوكرانيا

اعتبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مايكل مكول أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى روسيا تعد دليلا على الدعم الصيني للرئيس فلاديمير بوتين في "حربه على أوكرانيا".

وقال مكول ـ في بيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاءـ إن هذه الزيارة تعد دليلا إضافيا على أن الحزب الشيوعي الصيني اختار الوقوف إلى جانب روسيا داعما لبوتين في "حربه على أوكرانيا".

وأضاف "أنه لابد للعالم أن يتوقع أن الرئيس الصيني سيدعو بوتين لرد الجميل إذا غزت الصين تايوان، من خلال تقديم الدعم العسكري والاقتصادي والدبلوماسي أيضا".