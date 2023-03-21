البيئة: توقيع أول عقد لتحويل المخلفات إلى طاقة بمنطقة أبو رواش قريبا

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن البيئة لا تقف عائقا أمام الاستثمار، مشيرة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات للتيسير على المستثمرين للحصول على الموافقة البيئية الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئي.

وذكرت أنه تم العمل على اقتصار الدورة المستندية إلى 7 أيام بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، من خلال ربط إلكتروني من خلال ممثلين من جهاز شئون البيئة، وهيئة التنمية الصناعية، ويتم مراجعة البيانات، للتأكد من استكمالها وفور استكمالها يتم إصدار الموافقة خلال أسبوع.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة في ندوة نظمتها‎‎ الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن حملت عنوان الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مؤتمر المناخ cop27 بمقر الحزب، حيث استقبلها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، رئيس حزب مستقبل وطن وبحضور النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، النائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة، أمينة المرأة بمجلس النواب وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الحزب، وشباب وأمناء الحزب في المحافظات.

وتابعت وزيرة البيئة أنه تم إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي تابعة لوزارة البيئة لطرح فرص استثمارية في مجالات عديدة ومنها المخلفات والمحميات وتغير المناخ، مشيرة إلى أن الفترة القادمة ستشهد توقيع أول عقد لتحويل المخلفات إلى طاقة في مصر بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة.

وأكدت أن قمة المناخ COP27 شهدت تحديا كبيرا، من خلال التحضير والاستعداد للمؤتمر فهو يعد نموذجا فعليا للتنسيق وتكاتف الشعب المصري من حكومة وخبراء ومنظمات مجتمع مدني ونواب وأحزاب حول هدف واحد وهو نجاح مصر في استضافة هذا المؤتمر، مؤكدة أن التنسيق بين جميع جهات الدولة كان على أعلى مستوى.

وأشارت إلى أنه من الناحية التنظيمية، بلغت مساحة المنطقة الزرقاء بمؤتمر جلاسكو بإنجلترا 7 آلاف متر مربع، قابلها 18 ألف متر مربع بقمة شرم الشيخ، كما بلغت مساحة المنطقة الخضراء بجلاسكو 8 آلاف متر، قابلها 20 ألف متر مربع بشرم الشيخ.

ولفتت إلى أن هناك 37 مشروعا كان يتم العمل فيهم بالتوازي مع تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، كما شهدت فترة الإعداد للمؤتمر المشاركة بـ15 محور عمل، كل محور يعمل به 70 فردا من الحكومة والوزارات المعنية في كل مجال، كما تم إطلاق 11 مبادرة عالمية عملت عليها عدد من الوزارات سواء من وزارة التعاون الدولي على الجزء المالي أو وزارة الزراعة على الأمن الغذائي والمجلس القومي للمرأة على الجزء الخاص بالمرأة وغيرهم.