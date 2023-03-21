 أبو ردينة: مصادقة الكنيست على قانون يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة مخالف للشرعية الدولية - بوابة الشروق
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أبو ردينة: مصادقة الكنيست على قانون يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة مخالف للشرعية الدولية

نبيل أبو ردينة
نبيل أبو ردينة
رام الله - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 21 مارس 2023 - 4:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 مارس 2023 - 4:54 م

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الثلاثاء، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلية على قانون يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية "مدان ومرفوض، ومخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار ( 2334)، الذي يعتبر جميع الاستيطان غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية".

وقال أبو ردينة، ردا على المصادقة على هذا القانون، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الإسرائيلية مصرة على تحدي القانون الدولي، وتعمل على افشال الجهود الدولية المبذولة، لمنع التصعيد ووقف التوتر.

وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي، وخاصة الادارة الأمريكية، بالضغط على الحكومة الاسرائيلية واجبارها على وقف سياساتها الاحادية الجانب التي تخالف القوانين الدولية، وجميع الاتفاقيات الموقعة.


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