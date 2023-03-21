بلجيكا: اعتقال 18 شخصا في عملية واسعة ضد شبكة لتهريب المخدرات

أعلن مكتب المدعي العام في بلجيكا، اليوم الثلاثاء، عن أن الشرطة البلجيكية اعتقلت 18 شخصا في إطار تحقيق بشأن شبكة لتهريب المخدرات.

وذكر بيان صحفي أن الشرطة البلجيكية أجرت 21 مداهمة أمس الاثنين، شملت عدة بلديات، بعد أكثر من عامين من التحقيقات.

وأشار مكتب المدعي العام إلى مصادرة أكثر من 800 جرام من الكوكايين، ومزروعات قنب تحتوي على نحو 600 نبتة قنب، و100 ألف يورو "107 آلاف و673 دولارا" نقدا وفي حسابات مصرفية، و33 سيارة ومواد فاخرة مختلفة.

وكان قاضِ أصدر قرارًا أمس الاثنين بإلقاء القبض على 5 أشخاص بتهمة تهريب المخدرات والمشاركة في منظمة إجرامية.

ومن المقرر أن يمثل المزيد من المشتبه بهم أمام المحكمة اليوم الثلاثاء.

ويشتبه في أن الأشخاص الذين تم اعتقالهم حصلوا على كيلوجرامات من الكوكايين في مدينة أنتويرب الساحلية البلجيكية وفي هولندا، بحسب البيان الصحفي.

وأصبحت بلجيكا واحدة من أهم نقاط عبور المخدرات إلى أوروبا خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع الجرائم المتعلقة بالمخدرات في البلاد.