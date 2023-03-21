الإمارات تعلن دخول المستكشف راشد إلى مدار القمر بنجاح

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء بدبي نجاح دخول المستكشف راشد إلى مدار القمر، ضمن الاستعدادات للهبوط التاريخي لأول مهمة إماراتية على سطح القمر.



وأكملت مركبة الهبوط التابعة لشركة "أي سبيس" أول مناورة لدخول مدار القمر، وفق مخطط المهمة، وتحت إشراف المهندسين، اليوم الثلاثاء عند الساعة 05:24 صباحا بتوقيت دولة الإمارات.



ودون الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي، تغريدة على موقع تويتر قال فيها: "نفتخر بتسجيل إنجاز إماراتي جديد مع دخول المستكشف راشد إلى مدار القمر لنقترب من وضع بصمة تحمل اسم باني نهضة دبي على سطح القمر".



وأضاف: "بدعم قادتنا وفكر وعزيمة شبابنا، لا سقف لطموحاتنا في مجال استكشاف الفضاء".



وقال المركز في بيان اليوم: "سيتم إكمال كل المناورات في مدار القمر قبل بدء مرحلة الهبوط، المخطط لها في أواخر أبريل المقبل، وسيتم الإعلان عن موعد وتوقيت الهبوط في الأيام المقبلة".



وبعد نجاح أول مرحلة للمهمة، وهي الإطلاق، والوصول إلى المدار المنخفض، والمرحلة الثانية وهي الملاحة، يتجه المستكشف نحو إتمام المرحلة الثالثة، وهي الوصول (الدخول، والإنزال، والهبوط).



وستكون هذه المرحلة الأكثر خطورة، خاصة أن مركبة الهبوط، ستتولى القيام بعملية الهبوط بنفسها على سطح القمر من خلال اعتمادها على أنظمتها إلى أن تصل للنقطة المحددة للهبوط.



يلي ذلك المرحلة الرابعة، وهي مرحلة إنزال المستكشف، وتشغيله، والتنقل على سطح القمر. وتبدأ بمجرد هبوط المركبة على سطح القمر، ويتبع ذلك فحص الأنظمة، وتشغيل المعدات وبدء جمع البيانات الأولية، والقيام بالعمليات على سطح القمر والتقاط الصور وتستمر هذه المرحلة لمدة 10-12 يوما.