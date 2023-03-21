تركيا تضخ أموالا إضافية في البنوك الحكومية لتشجيع نشاط الإقراض

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تكثف الحكومة التركية تحركاتها لضخ 5ر5 مليار دولار، في البنوك التابعة للدولة، بهدف تشجيعها على التوسع في تقديم القروض قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في مايو المقبل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع أسعار أسهم البنوك التركية على خلفية هذه التحركات.

ويعتبر هذا التحرك أحدث محاولة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتحفيز النمو الاقتصادي قبل أقل من شهرين على الانتخابات المقررة يوم 14 مايو المقبل، والتي يواجه فيها أقوى منافسة منذ وصوله للرئاسة قبل نحو 20 عاما.

وبحسب مصدر مطلع، سيرفع صندوق الثروة السيادي التركي رأسمال بنك "زراعات" بمقدار 40 مليار ليرة (1ر2 مليار دولار) ورأسمال بنك "فاكيف" وبنك "خلق" بمقدار 30 مليار ليرة لكل منهما.

يذكر أن الصندوق السيادي المعروف باسم "تي.دبليو.إف" يمتلك بنك "زراعات" وحصص أغلبية في البنكين الآخرين.

وارتفع سعر سهم بنك "فاكيف" بنسبة 4% بعد نشر أنباء خطة زيادة رأسمال البنوك، في حين ارتفع سعر سهم بنك "خلق" بنسبة 9ر6%، كما ارتفع المؤشر الفرعي لأسهم قطاع البنوك في بورصة اسطنبول بنسبة 4ر0%.