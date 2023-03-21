الدنمارك تعتزم إجراء تحقيق بشأن مكافآت مبالغ فيها في شركة للطاقة

تعتزم الحكومة الدنماركية، إجراء تحقيق في المكافآت المتعلقة بتجارة الطاقة والغاز، بعد الكشف عن أمثلة لتعويضات مبالغ فيها بإحدى شركات الطاقة، وذلك وفقا لما نقلته مؤسسة فينانس للشؤون المالية عن وزير المناخ والطاقة والخدمات لارس آجارد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن المؤسسة أفادت في وقت سابق بأن موظفين في شركة الطاقة الدنماركية تلقيا مكافآت بقيمة 300 مليون كرون (43 مليون دولار) و250 مليون كرون، بعد تحقيق أرباح ضخمة في أسواق الطاقة والغاز الطبيعي المضطربة، العام الماضي.

وكانت أزمة الطاقة في أوروبا أدت إلى اضطراب غير مسبوق في أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء والفحم. وقد عاد ذلك بالفائدة على بعض المتعاملين والشركات، في حين تكبدت كيانات أخرى خسائر كبيرة.

وقال آجارد، إن المكافأت "مبالغ فيها"، مضيفا أن الوزارة استدعت الشركة لتقديم تفسير.

وأوضحت الشركة أنها عادة ما تضع حدا للمكافآت، ولا تدفع مبالغ كبيرة للأفراد، ورفضت الإفصاح هل يحق للموظفين الحصول على مكافآت.

وأشارت مؤسسة فينانس أنه تم استثناء الموظفين من السقف الموضوع، ما أدى لارتفاع المكافآت الخاصة بهما.