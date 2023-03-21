المستشار الألماني لا يتوقع نهاية سريعة للحرب في أوكرانيا

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توقع المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الاثنين أن حرب روسيا ضد أوكرانيا لن تنتهي في أي وقت قريب.

وأضاف شولتس في محادثات نظمتها صحيفة "راينيشه بوست" اليومية في مدينة دوسلدورف: "علينا أن نكون مستعدين لحقيقة أن الأمر قد يستغرق وقتا طويلا".

وتابع: "حتى بعد انتهاء الحرب، لن يكون كل شيء طبيعيا على الفور. لكن يجب علينا أيضا ألا نوقف جهودنا لضمان انتهاء الحرب".

وقال إنه لا يؤمن بمفهوم الإطاحة بحكام مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقوة من الخارج. وقد أخبره الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن لن تسعى إلى ذلك كمفهوم سياسي أيضا.

وقال شولتس: "أؤيد الرئيس الأمريكي في هذه الفكرة".

وأضاف أن روسيا لا يمكنها إملاء شروط السلام على أوكرانيا.

وتابع: "يجب أن تكون أوكرانيا قادرة على الدفاع عن سلامتها واستقلالها".