التخضم في دبي يبلغ مستوى قياسيا

أظهرت بيانات مركز دبي للإحصاء، ارتفاع معدل التضخم في الإمارة إلى 4.9% في فبراير الماضي، على أساس سنوي.

وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في دبي خلال فبراير 2023، الى 106.91 نقطة مقارنة بنحو 106.09 نقطة في يناير السابق له.

وعلى أساس شهري، ارتفع مستوى التضخم في دبي لشهر فبراير إلى 0.77%، مقارنة بسالب 0.58% في يناير 2023.

ويُعَد هذا المعدل الأعلى منذ ديسمبر الماضي عندما قفزت مستويات التضخم فوق مستوى 5%، لكنها تباطأت في يناير إلى 4.6%، وفق "الشرق بلومبرج".

وارتفعت أسعار الترفيه والرياضة والثقافة الشهر الماضي بنسبة تجاوزت 21% على أساس سنوي، فيما ارتفعت أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 6.3%، كما زادت أسعار الأثاث والأدوات المنزلية بنسبة 9.4%.

وتشهد دبي منذ العام الماضي طفرة اقتصادية، بجانب إقبال غير مسبوق على العقارات دفع أسعارها إلى مستويات قياسية، كما قفزت أسعار الإيجارات أيضاً، وسط تدفق من المستثمرين الروس الراغبين في حماية ثرواتهم عقب غزو أوكرانيا، إلى جانب المستثمرين الإسرائيليين، ومليونيرات العملات المشفرة، وكبار مديري صناديق التحوط.

ورغم الطفرة فإنّ نمو قطاع الأعمال غير النفطي في الإمارة ارتفع بأدنى معدل في 12 شهراً في ظل تباطؤ نمو الأعمال الجديدة، كما جرى تسجيل ضغوط متجددة على الأسعار على الرغم من تحسن ظروف سلاسل التوريد على نحو ملحوظ وزيادة الإنتاج بأقصى معدل في 4 أشهر، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات.

ومع ذلك، كانت الشركات أكثر تفاؤلاً تجاه الإنتاج المستقبلي في شهر فبراير، مما يعكس الثقة بأنَّ ظروف الطلب ستستمر في التحسن وتتجنّب الاضطراب الناجم عن تراجع المناخ الاقتصادي العالمي.