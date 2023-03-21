رئيس الوزراء الروسي: سنعزز التعاون الاستراتيجي مع بكين بمشاريع حكومية بـ165 مليار دولار

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن بلاده ستعزز التعاون الاستراتيجي مع بكين، مشيرا إلى وجود مشاريع حكومية بقيمة 165 مليار دولار بين البلدين.

وقال ميشوستين -خلال اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينج في مقر الحكومة الروسية اليوم الثلاثاء- "نحن نعطي الأولوية للتعاون الاستثماري، حيث تشمل محفظة الاستثمار الحكومية الروسية 79 مشروعا، يبلغ إجمالي قيمتها أكثر من 165 مليار دولار".

وأضاف ميشوستين: "أن التعاون الاستراتيجي بين البلدين يغطي كلا من النقل والمشاريع التكنولوجية وشراكات الطاقة"، موضحا أنه يتحدث عن بناء الطائرات والصناعات الهندسية وأبحاث الفضاء والتقنيات التي تهدف إلى تصنيع منتجات مبتكرة وتقديم الخدمات.

وأشار رئيس الحكومة الروسية إلى أن توسيع التعاون المبتكر سيعزز السيادة التكنولوجية لروسيا والصين، مؤكدا أنه يجري إعداد مشاريع جديدة من شأنها زيادة حركة النقل بشكل كبير على طول الطرق العابرة لسيبيريا وآسيا.

من ناحية أخرى، أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، إحدى أكبر شركات استخراج الغاز الطبيعي، أنها حققت رقما قياسيا تاريخيا لإمدادات الغاز اليومية إلى الصين.

وذكرت "غازبروم" وفقا لقناة (روسيا اليوم) أن طلب الجانب الصيني لتوريد الغاز الروسي عبر خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا" تجاوز بشكل كبير الالتزامات التعاقدية اليومية، ومن جانبها قامت الشركة بتلبية الطلبات الصينية وسلمت الكميات المطلوبة لتحقق بذلك رقما قياسيا تاريخيا جديدا لإمدادات الغاز اليومية إلى الصين.

وأوضحت الشركة أن روسيا صدرت 15 مليارا و500 مليون متر مكعب من الغاز إلى الصين عبر "قوة سيبيريا" خلال العام الماضي، متوقعة زيادة إمدادات الغاز لتقترب من 100 مليار متر مكعب سنويا بعد إطلاق خط أنابيب نقل الغاز عبر منغوليا.

يذكر أن عمليات التسليم تجري بموجب اتفاقية شراء وبيع الغاز الثنائية طويلة الأجل بين شركة "غازبروم" وشركة البترول الوطنية الصينية.