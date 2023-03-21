أوكرانيا تعتزم اتخاذ خطوات لتطهير الأراضي الزراعية من الألغام

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، إن الحكومة وافقت على اتخاذ خطوط لتطهير الأراضي الزراعية من الألغام، استعدادا للزراعة خلال فصل الربيع، وفقا لما جاء في الموقع الإلكتروني للوزارة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن الوزير قوله إن الحكومة تعتزم إعطاء أولوية ل إزالة الألغام من الأراضي التي ستكون الزراعة بها خلال فصل الربيع ذات جدوى اقتصادية.

وأضاف الوزير أنه يتعين إجراء عملية بحث، وإزالة للألغام من نحو 470 ألف هيكتار من الأراضي الزراعية في دنبروبيتروفسك وزابوريجيا وكييف وخاركيف وخيرسون ومدن أخرى.