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مصر
فؤاد: عملنا على ربط البيئة بالاقتصاد القومي وعدم الاقتصار على القمامة فقط
نقيب الصحفيين: سأطلب لقاء رئيس الوزراء لبحث جميع الملفات المتعلقة بالمهنة
السيسي يجتمع لمتابعة مشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي
ياسمين فؤاد: نجحنا خلال قمة المناخ في جعل الوزارات تتحدث بلغة البيئة
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أبو ردينة: مصادقة الكنيست على قانون يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة مخالف للشرعية الدولية
التخضم في دبي يبلغ مستوى قياسيا
انطلاق القمة الثنائية بين الرئيسين الروسي والصيني
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قبل مواجهة الأهلي.. الهلال يخاطب كاف بشأن تهديدات الجماهير
ارتياح في الاتحاد السكندري بعد تخطي عقبة فاركو بكأس الرابطة
شوبير: المصري يرحب بتأجيل مباراة الأهلي في خطاب رسمي لرابطة الأندية
رأي
فن
يتصدرها أنا لحبيبي.. 229 ألف جنيه حصيلة إيرادات الأفلام المصرية في دور العرض أمس
المخرج أحمد خالد موسى ينتظر عرض مسلسلين وفيلمين في 2023
غدا.. MBC مصر تطلق الحلقات الأولى من مسلسلات المداح أسطورة العشق ورشيد واللعبة 3
ليالي بدر تكشف خطوات كتابة أفلام مؤهلة للحصول على تمويل من منصات وصناديق الدعم
مال وأعمال
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مواطن
الثلاثاء 21 مارس 2023.. نشرة الشروق الاقتصادية: تدشين مصنع لإنتاج مكونات السخان الكهربائي باستثمارات 8 ملايين يورو
الرقابة المالية توقع مذكرة تفاهم مع معهد لندن للصيرفة لتعزيز التمويل المستدام
21 مارس 2023.. الذهب يخسر 30 جنيها أخرى اليوم وعيار 21 يسجل 1970 جنيها
حوادث وقضايا
ضبط شخص استولى على 2.8 مليون جنيه من المواطنين في سوهاج
سقطت عليهما.. إصابة طالبتين عقب إلقاء أخرى بنفسها من الطابق الرابع في مدرسة بالدقهلية
ضبط شخص غسل 15 مليون جنيه حصيلة سرقة مواد بترولية بالدقهلية
ضبط شخصين لاتهامهما بتزوير الشهادات الطبية وترويجها لشراء عقاقير محظورة
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